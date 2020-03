Primi due casi di coronavirus ad Arzignano

E’ di pochi minuti fa l’annuncio del sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua sui primi due casi di coronavirus in città:

“Cari concittadini vi comunico che l’ULSS ci ha appena segnalato i primi 2 casi di nostri cittadini positivi al Coronavirus.

Gli operatori dei servizi dell’ULSS hanno già attivato tutte le procedure sanitarie e stiamo acquisendo informazioni per capire in che condizioni versino e capire che tipo di assistenza sociale possiamo mettere loro a disposizione.

Gli stessi operatori dell’ULSS hanno contattato i familiari e coloro che in qualche modo possono essere venuti a contatto con le persone interessate, per le opportune verifiche del caso e l’attuazione dei protocolli sanitari.

Quindi, le indicazioni rimangono sempre, le stesse, le stesse che ripetiamo da giorni e le uniche indicazioni in linea con lo spirito dei decreti ministeriali e gli obblighi in essi contenuti: l’isolamento e il contenimento sociale:

– RESTATE A CASA

– NON TROVATEVI IN GRUPPO A CASA DI AMICI

– USCITE SOLO PER IL MINIMO INDISPENSABILE (SPESA, LAVORO, SALUTE)

– MANTENETE LA DISTANZA DI SICUREZZA di MINIMO UN METRO

– EVITATE OGNI USCITA NON STRETTAMENTE NECESSARIA

Chiedo, in questo particolare momento, la massima collaborazione da parte di tutti voi: è il momento della responsabilità, che si dimostra mantenendo la tranquillità, evitando le polemiche, evitando la caccia ai nomi (rigorosamente protetti da privacy) e concentrandoci su tutto quello che OGNUNO di NOI può fare affinché l’emergenza sanitaria finisca il più presto possibile.

La prima cosa che possiamo fare tutti?

RESTARE A CASA, senza cercare scuse o inventandoci priorità che non esistono

Tutto andrà bene, ma ricordiamoci che non andrà bene per magia, ma perché ognuno di noi farà la sua parte”.