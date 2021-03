Primavera, tempo di birdgardening con l’arancia mangiatoia

Un’arancia può diventare una mangiatoia per uccellini selvatici. Come? Dividere un’arancia a metà e svuotarne una parte del contenuto, semplicemente facendo una spremuta e ponendo attenzione a non rompere la buccia. La buccia stessa diverrà il contenitore per il vostro mangime per uccelli, da riempire a piacere e da appendere al ramo di un albero con uno spago robusto. Potete anche aggiungere un bastoncino per agevolare gli uccellini.

Buon birdgardening!