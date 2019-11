Primaria Prati, al via la realizzazione di un grande murales dedicato alla natura

Nei giorni scorsi alla scuola primaria Prati, di via Prati 1, hanno preso il via le operazioni per la realizzazione di un murales sulla facciata principale della scuola, progettato da insegnati e alunni del plesso scolastico.

Venerdì scorso alla prima “pennellata” era presente anche l’assessore all’istruzione Cristina Tolio, accolta a scuola dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Vicenza 8, Augusto Bellon, dai docenti e gli alunni del plesso e da alcuni genitori. A cimentarsi per primi con pennello e colori sono stati i bambini di classe terza muniti di grembiule e cappello di carta.

Il murales sarà dedicato alla natura e interesserà una superficie di 100 metri in lunghezza e 2,50 metri in altezza. Verrà dipinto sul lato che si affaccia sul piazzale davanti alla scuola per rendere più accogliente uno spazio importante del contesto scolastico che nel tempo è diventato anche un punto di riferimento e di aggregazione per gli abitanti del quartiere.

“Piante, fiori e cespugli abbelliranno molto presto questo angolo della scuola Prati – sottolinea l’assessore all’istruzione Cristina Tolio – e faranno diventare la piazza un piccolo giardino che idealmente abbraccia il plesso scolastico e i suoi fruitori. In questi anni la scuola è stato oggetto di importanti interventi di ristrutturazione che hanno reso i locali interni più sicuri ed accoglienti. Gli spazi esterni, in particolare quelli che si affacciano sul piazzale, sono invece anonimi e talvolta oggetto di qualche atto vandalico. Mi auguro che il murales, oltre ad abbellire la scuola, scoraggi azioni che deturpano i beni della comunità”.

Per la realizzazione del grande dipinto verranno utilizzati materiali e colori acrilici per esterni resistenti nel tempo acquistati con un contributo del Comune di circa 450 euro.

Alla realizzazione del murales, a cui parteciperanno a turno tutte le classi dell’istituto, oltre alle insegnati di classe, contribuiranno gratuitamente anche tre ex docenti della scuola con esperienze artistico pittoriche.