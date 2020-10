Prima neve in Veneto ieri: l’analisi di Arpav

Il Veneto è stato interessato da una fase di tempo perturbato per il passaggio di una saccatura di origine atlantica associata ad un richiamo dei venti dai quadranti orientali e ad un netto calo termico, con neve scesa a quote abbastanza basse per il periodo. Da sabato sera a tutta domenica, i quantitativi di pioggia e neve, i rinforzi dei venti dell’evento. Ecco l’analisi di Arpav:

Dalla serata di sabato si sono registrate le prime precipitazioni a partire dalle zone più occidentali

con qualche rovescio e temporale sulle zone pedemontane e nei pressi del Lago di Garda. In

seguito le precipitazioni si sono intensificate con frequenti fenomeni convettivi e locali temporali di

forte intensità, in particolare nelle primissime ore di domenica tra Valdobbiadene e Vittorio Veneto.

Alcuni numeri: a Follina registrati ben 65 mm/h di pioggia, 25 mm/h a Chioggia, e 31 mm/h a

Villafranca Veronese. Nel corso della notte le precipitazioni si sono estese a tutto il territorio

regionale con fenomeni diffusi, frequenti rovesci e temporali, localmente ancora intensi come ad

esempio a Vittorio Veneto dove, al primo mattino, si sono registrati 32 mm/h.

Nella mattinata di domenica si è assistito ad un temporaneo diradamento delle precipitazioni su

gran parte della pianura, specie su quella centro-meridionale, e ad una successiva decisa ripresa

dei fenomeni nel corso del pomeriggio che hanno interessato la regione in maniera continuativa.

Nella tarda serata infine le precipitazioni si sono diradate a partire dai settori più meridionali della

pianura per poi gradualmente esaurirsi su gran parte del territorio regionale.

A fine giornata i quantitativi maggiori nelle 24h si registrano sulla fascia pedemontana e prealpina

orientale con 142 mm/24h a Follina (TV), 118 mm/24h a Sant’Antonio Tortal (BL), 117 mm/24 a

Roncadin Chies d’Alpago (BL), 114 mm/24h sul Cansiglio-Tramedere (BL) e 106 mm/24h a Vittorio

Veneto (TV). Anche le Prealpi vicentine hanno registrato quantitativi significativi con 94 mm/24h a

Rifugio la Guardia-Recoaro Terme; sulla fascia pedemontana le stazioni che hanno registrato i

massimi valori sono state quelle di Nogarolo di Tarzo con 91 mm/24, Valdobbiadene-Bigolino con

89 mm/24h, Maser con 86 mm/24 e Farra di Soligo con 84 mm/24h, tutte in provincia di Treviso.

Inoltre da sottolineare il significativo rinforzo dei venti dai quadranti orientali a tutte le quote, in

particolare sul Monte Tomba (VR) dove si sono registrate raffiche di 76 km/h e sulla costa con Bora

che ha raggiunto raffiche di circa 73 km/h a Rosolina-Po di Tramontana (RO).

Neve su Prealpi e Dolomiti

L’episodio perturbato di ieri ha determinato la comparsa della neve fino a 1000-1200 m nelle

Dolomiti e oltre i 1500 nelle Prealpi. Gli apporti sono stati di 40-60 cm di neve fresca oltre i 2000 m

nelle Dolomiti, e nelle Prealpi anche di 40 cm a 1600 m nelle Vicentine, 20 cm nelle Bellunesi e 20

cm in quelle Veronesi. Nei fondovalle delle Dolomiti gli apporti sono stati di massimo 5-10 cm.

Le nevicate nella prima quindicina del mese di ottobre non sono un evento raro. Ad esempio, nelle

Dolomiti Agordine a 1200 m, era già successo nel 2014, 2004, 2001 e 1995.

Oggi la neve si presenta asciutta e a debole coesione fino a fondovalle. Lungo i versanti al sole

subirà un rapido riscaldamento e una graduale fusione mentre lungo i versanti in ombra non subirà

variazioni.

In quota spira un moderato vento da N-NE con trasporto eolico della neve e formazione di

accumuli di neve ventata. Considerando la presenza di 50 cm di neve al suolo, si formeranno

lastroni da vento, instabili e con debole sovraccarico. Si invitano gli escursionisti alla prudenza e ad

una attenta valutazione degli accumuli di neve che vanno aggirati in sicurezza.