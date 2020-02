Prima i furti e poi i furgoni incendiati per divertimento, nei guai 25enne

15 furti e 6 furgoni rubati di cui 4 bruciati, nonchè 3 auto rubate da una concessionaria: per questo è stato arrestato il 25enne Massimo Tecchio, vicentino senza fissa dimora con precedenti, finito in carcere con l’accusa di furto aggravato, riciclaggio e reiterazione del reato. I Carabinieri indagando su furgoni trovati bruciati in zone appartate (2 a Torri, 1 a Grumolo e 1 a Montegalda) hanno scoperto che il Tecchio, probabilmente non da solo, in più episodi, accertati ad oggi in 8 furti – circa 1 a settimana, nel periodo da settembre a novembre dello scorso anno – ha rubato in varie aziende della zona artigianale di Torri di Quartesolo denaro, tablet, pc ma anche generatori, decespugliatori e furgoni, dove caricava il bottino. Dopo il furto, i furgoni venivano abbandonati e spesso incendiati per divertimento, visto anche i precedenti di Tecchio per piromania. Ad incastrarlo proprio le impronte lasciate nei furgoni rubati da alcune aziende e poi incendiati, nonchè le telecamere di videosorveglianza di alcune ditte. Sono in corso le indagini per appurare la presenza di complici.