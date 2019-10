Prima giornata della Lampada della Pace, domani alle 11 a Monte Berico

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

La Prima giornata della Lampada della pace si svolgerà domani sabato 26 ottobre al Santuario di Monte Berico dove alle 11 con la messa solenne alla fine della quale verranno resi gli Onori ai Caduti davanti al Monumento alla Vittoria con la partecipazione della Banda musicale di Sovizzo. In rappresentanza dell’amministrazione comunale ci sarà il consigliere comunale Ivan Danchielli, consigliere delegato alle relazioni istituzionali con le associazioni combattentistiche e d’arma.

Nel sagrato della chiesa verrà presentato il dvd dedicato al “Pellegrinaggio Lampada della Pace 2014-18” che descrive la storia della Lampada e del suo percorso, dalla nascita dell’idea al percorso che ha raggiunto i monumenti e i sacrari fino alla cerimonia conclusiva del 27 ottobre 2018.

Per consentire lo svolgimento della cerimonia, il 26 ottobre, dalle 9.30 alle 13, non sarà consentita la sosta di fronte al Monumento alla Vittoria, da viale X Giugno e fino all’accesso del ristorante “Sette Santi”.