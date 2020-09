“Prima che tu dica cultura” a Marano

Sabato 3 ottobre l’amministrazione comunale di Marano Vicentino organizza una giornata aperta a tutti per riflettere sul valore della cultura nelle agende politiche e sulla sua importanza nella vita delle comunitàlocali. L’iniziativa, dal titolo “Prima che tu dica cultura. Idee, esperienze, buone pratiche per un alfabeto culturale”, sarà animata da ospiti di rilievo nazionale, a partire dalle 9.30 in auditorium comunale. C come Cultura, G come “Grande come una città”, F come Festival: saranno queste le prime lettere dell’alfabeto culturale proposto dal Comune di Marano che, dopo l’introduzione del Sindaco Marco Guzzonato, lascerà la parola all’attrice e drammaturga Marta Dalla Via e alla scrittrice Mariapia Veladiano, con un intervento dal titolo “A, B, C come Cultura”.

Sarà poi lo scrittore e assessore alla Cultura del III° Municipio di Roma, Christian Raimo, a parlare della lettera “G come Grande come una città”, raccontando il progetto di rigenerazione culturale che sta portando avanti a Roma. La mattina si chiuderà con il viceSindaco del Comune di Carrè, Igor Brunello, coordinatore festival Parole a Confine, e il poeta Gian Mario Villalta, direttore artistico di PordenoneLegge, che approfondiranno il senso della lettera “F come Festival”.

“Quello di sabato 3 ottobre è un evento che abbiamo voluto per confrontarci con cittadini, operatori culturali e amministratori sull’importanza del valore della cultura per le nostre comunità e nella vita di tutti noi. Insieme – accompagnati dal racconto di esperienze e buone pratiche, nazionali e locali, nella creazione di eventi culturali e percorsi partecipativi – proveremo a ricostruire un alfabeto culturale condiviso, a partire dai motivi fondamentali per cui la cultura è centrale per le nostre vite”, spiega il Sindaco, Marco Guzzonato. Le attività continueranno nel pomeriggio, alle 17.00 nel parco Marco Dal Bianco, ripartendo dalla lettera “M come Mappa”, con la presentazione del progetto “Walk with me” da parte di exvUoto teatro che nei prossimi mesi accompagnerà la comunità maranese nella costruzione partecipata di una “mappatura emotiva”.La giornata si chiude alle 21.00 in auditorium, con il concerto gratuito di Paolo Benvegnù, “Altra ipotesi sul vuoto – Tour”. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti Covid-19, con l’obbligo di indossare la mascherina. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a biblioteca@comune.marano.vi.it o chiamare lo 0445.598861. Gli interventi del mattino saranno trasmessi online sulla pagina facebook “Comune di Marano Vicentino”.