Pride Village: “Polemiche inutili, rispettate tutte le linee guida”

Il Padova Pride Village non ci sta: dopo le accuse di non rispettare le norme anti-Covid, l’organizzazione risponde con un comunicato stampa. Eccolo:

La complessità di una manifestazione, dell’organizzazione e della gestione di un grande spazio come il Padova Pride Village non può essere ridotta o condensata a pochi secondi di video che esponenti politici stanno facendo anonimamente girare sui social.

Il Padova Pride Village infatti rispetta le linee guida regionali sulle manifestazioni. A tutte le persone che ieri sera sono entrate nella manifestazione (compresi tutti i lavoratori, i volontari e lo staff) è stata misurata la temperatura all’ingresso.

Tutti i baristi, gli animatori, i volontari indossano la mascherina. E più volte la manifestazione è stata interrotta nel corso della serata per ricordare a tutti i frequentatori l’invito a indossare la mascherina. Non è agitando paure per speculare politicamente ed economicamente che si fa il bene della città.