PREVISIONI METEO VENETO – E’ già estate

Ecco le previsioni meteo per il Veneto a cura dell’Arpav per oggi e i prossimi giorni

Un campo di alta pressione sull’Europa centro-occidentale mantiene condizioni di tempo in prevalenza estivo e ben soleggiato, salvo un po’ di instabilità pomeridiana in montagna; nella giornata di lunedì sarà possibile un po’ più di instabilità sui rilievi per il rapido transito di una saccatura a nord delle Alpi; in seguito ancora alta pressione e tempo stabile con temperature in progressivo aumento e leggermente superiori alla media, specie dai giorni centrali della prossima settimana.

Tempo previsto

lunedì 18. Inizialmente molto nuvoloso o coperto, salvo qualche locale schiarita; dalla mattinata attenuazione della nuvolosità con schiarite da nord, in progressiva estensione al resto della regione; dal pomeriggio in prevalenza soleggiato salvo qualche locale annuvolamento.

Precipitazioni. Sui rilievi probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in rapido esaurimento; rovesci o temporali sparsi anche sulla pianura, specie occidentale, in esaurimento nelle ore centrali. Nel pomeriggio non si esclude qualche locale piovasco o rovescio, con fenomeni assenti in serata.

Temperature. Minime stazionarie o in locale aumento, massime stazionarie salvo calo sui settori dolomitici.

Venti. In pianura perlopiù deboli settentrionali, a tratti occidentali nel pomeriggio, con locale presenza di brezze. In quota deboli/moderati settentrionali.

Mare. Calmo o poco mosso.

martedì 19. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Senza notevoli variazioni salvo aumento dei valori massimi in quota e delle minime in pianura.

Venti. In pianura deboli orientali al mattino, moderati sulla costa, variabili in prevalenza occidentali nel pomeriggio; locale presenza di brezze. In quota deboli/moderati settentrionali.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

mercoledì 20. Tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso salvo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi e qualche cumulo in pianura. Temperature in contenuto ulteriore aumento.

giovedì 21. Tempo soleggiato salvo la presenza di nubi alte in ingresso nel corso della giornata, con qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi, eventualmente associato a locali piovaschi o rovesci sulle zone alpine. Temperature stabili o in contenuto ulteriore aumento