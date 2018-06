PREVISIONI METEO VENETO – Inizio settimana con il maltempo

Ecco le previsioni meteo per il Veneto a cura dell’Arpav per oggi e i prossimi giorni

Evoluzione generale

Domenica il Veneto si trova sul margine tra un promontorio in espansione dal Mediterraneo e un’area ciclonica centrata sull’Europa occidentale; il tempo è ben soleggiato salvo modesta instabilità nel pomeriggio soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Lunedì il minimo depressionario si avvicinerà alla regione, portando una fase di marcata e diffusa instabilità. In seguito persisteranno condizioni di variabilità e tratti di instabilità.

Tempo previsto

lunedì 4. Nuvolosità in aumento nel corso della mattinata. Probabili schiarite nel pomeriggio, più significative in montagna a fine giornata.

Precipitazioni. Probabilità in aumento dal mattino fino a medio-alta (50-75%) a partire dalle zone montane e dalla pianura centro-occidentale di precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con possibilità di fenomeni localmente intensi. Precipitazioni meno probabili lungo la costa. Temporaneo diradamento dei fenomeni nel pomeriggio con ripresa sulle zone centro-meridionali in serata. Sulle zone montane precipitazioni in esaurimento dalla serata.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in lieve aumento, massime in contenuto calo.

Venti. In quota deboli/moderati dai quadranti meridionali; altrove deboli variabili.

Mare. Quasi calmo o poco mosso.

martedì 5. Sereno o poco nuvoloso, salvo residua variabilità fino al primo mattino sulla pianura meridionale e modesta nuvolosità cumuliforme pomeridiana sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni. Tra la notte ed il primo mattino probabilità medio-alta (50-75%) sulla pianura meridionale di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, occasionalmente intenso. In seguito precipitazioni in prevalenza assenti, salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di locali precipitazioni anche a carattere di rovescio sulle zone montane e pedemontane.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in leggero calo, massime in aumento in montagna e sulla pianura occidentale, stazionarie o in lieve calo altrove.

Venti. In quota deboli dai quadranti orientali; altrove deboli variabili.

Mare. Poco mosso o quasi calmo.

Tendenza

mercoledì 6. Al mattino in prevalenza sereno o poco nuvoloso; dalle ore centrali annuvolamenti cumuliformi con probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime senza notevoli variazioni.

giovedì 7. Alternanza di annuvolamenti e schiarite con probabili precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni o in leggero aumento le minime e lieve calo le massime.