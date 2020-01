Pretto (Lega): “Raffica di furti a Marano Vicentino, preoccupa la mancanza di sicurezza”

”In questi ultimi giorni a Marano Vicentino si sono verificati una serie di furti ai danni di diversi cittadini: ignoti hanno approfittato del buio per introdursi nelle abitazioni o per infrangere i vetri delle auto parcheggiate in strada, sottraendo ai legittimi proprietari tutto ciò che avevano a portata di mano. Esprimo forte preoccupazione per il verificarsi di questi episodi, e ritengo che l’Amministrazione comunale dovrebbe dedicarsi maggiormente alla cura di tematiche concrete come la tutela della sicurezza pubblica. Non è normale che di sera, come troppo spesso accade, l’illuminazione pubblica in gran parte delle vie centrali del paese risulti spenta, facilitando in questo modo l’azione dei malfattori. Auspico una maggiore sensibilità da parte dell’Amministrazione comunale nei confronti delle reali necessità dei nostri concittadini, ai quali servono servizi concreti e non inutili campagne ideologiche”. Così il deputato maranese della Lega, Erik Pretto.