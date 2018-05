Il segretario provinciale della Lega Nord Erik Pretto annuncia che sono state depositate le liste della Lega Nord nei dieci Comuni vicentini chiamati alle urne il 10 giugno prossimo.

“Con grande soddisfazione -scrive Pretto- vi comunico che, grazie al duro lavoro della Segreteria Provinciale di Vicenza, delle Segreterie cittadine e di Circoscrizione, lo scorso fine settimana abbiamo depositato le liste per i dieci Comuni vicentini coinvolti nelle Elezioni Amministrative 2018. Liste che, con mio personale orgoglio, vedono al loro interno una forte presenza di giovani e di persone brillanti che certamente sapranno conferire idee innovative, adeguate competenze e rinnovate energie alle nuove Amministrazione comunali.

Un grande successo -continua- ha avuto anche la gazebata per il tesseramento del 5/6 maggio 2018, durante la quale abbiamo presidiato il territorio, avvicinando molti nuovi iscritti al nostro Movimento. Un’opera che dobbiamo continuare con fermezza e convinzione, per dare adeguato supporto al processo di consolidamento e crescita del consenso per la Lega, trainato dallo straordinario lavoro del nostro Segretario Federale Matteo Salvini.

Sarà per noi fondamentale continuare ad incontrare la gente, per spiegare loro le proposte della Lega mirate a riportare un po’ di buonsenso nella vita quotidiana dei nostri concittadini, mediante una tassazione più equa, un serio controllo dell’immigrazione, una riduzione della burocrazia, una vera attenzione alle famiglie e alle imprese. Per favorire tutto questo, vi annuncio che verrà organizzata una nuova gazebata per il tesseramento nel fine settimana del 2/3 giugno 2018.

Attivarsi per il sostegno al nostro Movimento è fondamentale, per dare un concreto seguito al nostro impegno quotidiano sul territorio: vi ricordo quindi che sarà possibile contribuire anche economicamente alle attività della Lega, in fase di dichiarazione dei redditi mediante la destinazione del 2xmille, indicando il codice D43”.