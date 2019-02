Pretto (Lega): “Chiesti più controlli antimafia in Veneto”

Roma, 13 feb – “Abbiamo chiesto in Commissione Antimafia più sorveglianza in Veneto e nel Nord-Est. Occorre impedire che associazioni malavitose, italiane o straniere, possano infiltrarsi nel nostro tessuto economico e produttivo inquinando il libero mercato. Lo ribadiamo per l’ennesima volta: la Mafia ci ripugna e i suoi metodi criminali non appartengono alla cultura sociale ed imprenditoriale del nostro territorio. La Commissione Antimafia, con la Magistratura e le Forze dell’Ordine, farà tutto ciò che è in suo potere per sottolineare la presenza dello Stato e delle istituzioni anche nel nostro territorio a tutela del sistema produttivo e imprenditoriale veneto onesto, lavoratore e sempre impegnato entro il perimetro della legalità. Auspico una missione specifica della Commissione da effettuare a breve nel nostro territorio”. Così il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto, componente della Commissione parlamentare Antimafia a proposito dei recenti arresti e perquisizioni avvenuti ai danni della ‘Ndrangheta in Veneto.