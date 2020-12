Presta l’auto all’amico che la danneggia, chiede spiegazioni e viene minacciato con la pistola

Alle 10:30 circa di sabato 12 dicembre a Schio un uomo 35enne residente a Thiene si rivolgeva trafelato ad una Agente della Polizia Locale ferma nella rotatoria di via Baccarini – fronte ex scalo merci – dicendo di essere stato minacciato e seguito da una persona che nascondeva una pistola sotto i vestiti. L’Agente chiedeva immediatamente supporto via radio, ed in breve veniva raggiunta da un altro agente e da 2 pattuglie, che identificavano la presunta persona armata. L’uomo, 58enne residente nel Lazio, riferiva essere un appartenente alle Forze Armate in pensione e consegnava agli Agenti una pistola ad aria compressa soft air priva di tappo rosso. Presso il comando di polizia locale i due spiegavano che l’alterco era riconducibile al fatto che il 35enne residente a Thiene aveva dato in uso la propria auto al figlio 30enne dell’ex appartenente alle forze armate, e che questi, sabato 5 dicembre, l’aveva abbandonata, priva di benzina, in corso Garibaldi di Thiene, peraltro davanti a passo carrabile, di traverso in mezzo alla strada e con evidenti danni alla carrozzeria. Per questo motivo l’auto era stata rimossa dalla polizia locale e il proprietario multato. Nella mattinata di sabato 12, il 35enne si era quindi recato presso l’abitazione del 30enne cui aveva prestato l’auto, chiedendogli il pagamento della sanzione, del carro attrezzi e dei danni subiti all’autovettura. Il 30enne contattava quindi il padre, che interveniva munito della pistola ad aria compressa.