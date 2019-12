Presepe in vetro di Murano in loggia del Capitaniato dal 21 dicembre

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Da sabato 21 dicembre la Loggia del Capitaniato accoglierà “Un presepe in piazza”, il presepe artistico che rimarrà allestito fino al 17 gennaio.

Si tratta del presepe in vetro di Murano, che per la prima volta è stato esposto nel 2018 ed era composto dalla Sacra Famiglia, quest’anno viene arricchito da bue e asinello.

L’iniziativa è dei Liberi pensatori e sostenuta dal Comune di Vicenza e viene presentata oggi dall’assessore alla cultura Simona Siotto, dal consigliere comunale Leonardo De Marzo, dal presidente dei Liberi Pensatori Francesco Poli, da Coralba Scarrico, presidente di Vicenza for Children e da Gianni Periz, vicepresidente di Fondazione 3 novembre.

“Il presepe racchiude in sé il vero significato del Natale: il bambino arriva tra noi e noi ci prepariamo ad accoglierlo e festeggiarlo – ha dichiarato l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Questo prezioso presepe in vetro, attraverso l’abilità artistica dei maestri vetrai, trasmette la solennità della natività. Siamo felici di offrire ai vicentini l’opportunità di ammirare questa preziosa realizzazione e ci auguriamo che la generosità di quanti raggiungeranno la Loggia del Capitaniato consenta a Fondazione 3 Novembre e Vicenza for children di ricevere un bel regalo di Natale che consentirà loro di aggiungere un tassello ai progetti che stanno sostenendo”.

“Il presepe in piazza 2018 è stato un grande successo – spiega il presidente dei Liberi Pensatori Francesco Poli -. Forti del solido sostegno del Comune e di nuovi straordinari sostenitori, siamo pronti per rendere indimenticabile l’edizione 2019. Vedere l’emozione sul volto dei bambini che visitano il presepe rimane per noi la conquista più emozionante.”

Anche le due nuove sculture di vetro, sono realizzate dal maestro vetraio di Murano, Francesco Badioli, della storica vetreria, e, come la Sacra Famiglia, rimarranno di proprietà del Comune. In vetro soffiato sono alte al massimo 90 centimetri con un peso di diverse decine di chili e con pigmentazione porpora e oro, con la prevalenza di bianco e rosso, colori della città.

L’iniziativa è stata possibile grazie a Confartigianato e Confcommercio, Banca San Giorgio, Aim, CNA, Confesercenti, Api Industria, FedagroMercati, Belluscio assicurazioni, signora Ines Cazzola.

Chi visiterà il presepe, se lo desidera, potrà lasciare un’offerta che verrà devoluta alla Fondazione 3 Novembre e a Vicenza for Children.

La Fondazione 3 novembre da decenni si occupa della manutenzione e preservazione dell’Ossario del Pasubio. Vicenza for Children sta raccogliendo fondi per l’acquisto della Bambimbulanza.

Orari di apertura: tutti i martedì e giovedì dalle 9 alle 13, il 24 dicembre dalle 9 all’1 del 25 dicembre. Il 25, 26, 31 dicembre e 6 gennaio dalle 9 alle 19. L’ 1 gennaio dalle 14.30 alle 19.30.