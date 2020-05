Presentato il progetto preliminare di aggregazione tra Aim-Agsm-A2A

Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali della maggioranza che governa la città di Vicenza hanno assistito ieri alla presentazione dello studio, realizzato dall’advisor Roland Berger, che rappresenta il progetto preliminare di aggregazione tra le multiutility Aim di Vicenza, la veronese Agsm e la lombarda A2A. Il lavoro è stato definito come un progetto industriale aperto che può essere modificato e migliorato e che sarà presentato a tutte le parti sociali. “Questo è solo un punto di partenza e non certo di arrivo – ha annunciato ai presenti il sindaco Francesco Rucco durante la sua prefazione – perché oggi inizia un confronto con la politica sul progetto. Vogliamo agire nella totale trasparenza tanto è vero che abbiamo proposto ai consiglieri di minoranza di organizzare questa presentazione anche a loro. Ora abbiamo ricevuto la proposta con l’ipotesi di aggregazione tra queste realtà ma tutti gli altri attori che hanno manifestato interesse saranno chiamati a formulare le proprie proposte, proprio nell’ottica di scegliere le soluzioni che garantiscano il miglior futuro possibile alla nostra azienda. Nelle prossime quattro settimane la governance verrà sottoposta ad altri interlocutori, dopo averne verificato l’infungibiltà, proprio per capire se potranno esserci proposte migliori”.