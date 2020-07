13 nuovi marescialli dei carabinieri nel Vicentino

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Saranno 13 i nuovi marescialli dei carabinieri che prenderanno servizio nel Vicentino.

L’annuncio è stato dato ufficialmente questa mattina al comando provinciale di Vicenza in occasione della cerimonia di presentazione dei militari presieduta dal comandante provinciale.

Erano presenti il sottosegretario all’Interno, il comandante regionale, il prefetto di Vicenza, il comandante della guardia di finanza provinciale, il procuratore aggiunto del tribunale di Vicenza.

Erano presenti anche i sindaci dei Comuni interessati dall’arrivo dei nuovi carabinieri: oltre al sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, anche i primi cittadini di Sandrigo, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Valdagno, Chiampo, Malo, Roana, Dueville.

“L’arrivo di nuovi marescialli dei carabinieri a Vicenza (sono sei i militari assegnati alla compagnia di Vicenza, due dei quali alla stazione cittadina) è una notizia importante per il nostro Comune che beneficerà di maggiori forze per il controllo e la sicurezza reale e percepita dai cittadini – ha dichiarato il sindaco e presidente della Provincia –. Su questo vogliamo lavorare, per rafforzare sempre di più gli organici delle forze di polizia sul territorio”.

I Marescialli che da oggi prenderanno pieno servizio sono: Antonio Benedetti, 25enne di Gubbio, destinato alla Tenenza di Montecchio; Riccardo Di Giancroce, 26enne teramano e Andrea Moramarco, 29 anni di Altamura (BA) che andranno alla Tenenza di Dueville; Serena Giorgi, 28 anni della Provincia di Pisa, per la Stazione di Chiampo; Francesco Iannelli, 25enne Foggiano, destinato a Malo; Matteo Maceri, 23 anni di Lecce che prenderà servizio alla Stazione di Valdagno; Simone Migliaccio 26 anni di Augusta (SR) assegnato alla Stazione di Sandrigo; Daniele Scuderi 29enne catanese che rinforzerà la Stazione di Barbarano Mossano.

Tre i Marescialli con esperienze presso la territoriale alle spalle che sono appena arrivati. Tra di loro il nuovo Comandante della Stazione CC di Malo, Maresciallo Capo Valerio Maggiano, 43 anni, coniugato con due figli, originario di Moncalieri (TO), proveniente dalla provincia di Rovigo che da qualche giorno ha assunto il nuovo incarico. Gli altri due sono il Maresciallo Ordinario Pasquale Sicuranza, 33 anni, avellinese, coniugato con un figlio, fino a ieri in servizio nel Nuorese presso la Stazione di Bari Sardo ed assegnato a quella di Canove ed il Maresciallo Patrizia Crescenzo, 38enne salernitana, nubile, che prestava servizio a Badia a Settimo, nell’hinterland fiorentino, da oggi alla Stazione di Montebello Vicentino.

A partire da settembre altri due Marescialli, uno proveniente dal Friuli Venezia Giulia, l’altro già in servizio in Emilia Romagna andranno a rinforzare la Sezione Operativa della Compagnia di Vicenza.