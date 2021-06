Prenotazioni vaccini aperte a tutti: mezzanotte di passione in Veneto, pazienti prenotati anche a fine luglio

Notte quasi insonne per migliaia di veneti over 12 dopo che è stata aperta la prenotazione a tutti dai 12 anni in su. Molte persone si sono messe al computer per riuscire a prenotare e vaccinarsi il prima possibile. Ma non a tutti è andata come sperato. L’esitazione di qualche secondo ha spostato le prenotazioni anche a luglio per molti utenti, non senza qualche preoccupazione per il fatto di dover fare la seconda dose ad agosto. Il mese di giugno è andato esaurito in pochi secondi.

Meglio in Friuli Venezia Giulia dove le prenotazioni partivano stamane alle 8 e dove probabilmente l’ampia scelta di hub vaccinali e di vaccini (e probabilmente la massa inferiore di richiedenti) ha permesso di prenotare tutti entro pochi giorni. Abbiamo avuto tre testimonianze in merito. Dopo l’attesa in coda per poter inserire i propri dati vi era la possibilità di prenotare anche dal 6 giugno con diversi punti vaccinali a disposizione.

DOSI IN ITALIA

Da oggi prenotazione dei vaccini possibile per tutti. Altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione, sono in arrivo questa settimana in Italia. Sono arrivate a quota 40 milioni (39.958.409 secondo il sito ufficiale del Governo) le dosi di vaccino distribuite alla regioni in tutta Italia. I dati aggiornati dicono che sono state somministrate finora 35.435.853 dosi pari all’88,7% del totale distribuito, con 12.294.543 persone (pari al 22,66% della popolazione over 12) che hanno completato il ciclo vaccinale.

A questi vanno aggiunti circa altri 11 milioni di italiani che hanno già ricevuto la prima dose.

Sono 391.574, alle ore 10 di oggi, le prenotazioni per il vaccino anti Covid-19 per gli under 29 effettuate da ieri sera sul portale di Regione Lombardia e Poste Italiane. È quanto si apprende dalla direzione Welfare della Regione. Nel dettaglio, 232.816 riguardano la fascia tra i 20 e i 29 anni, 120.433 quella tra i 16 e i 20 anni, 42.229 la fascia tra i 12 e i 16 anni e 73 gli under 11.