Premio Parise per il Reportage, i vincitori della terza edizione

Lisa Iotti, Antonio Armano, Antonio Castaldo. Sono questi i nomi dei vincitori della terza edizione del Premio Parise per il Reportage. Accanto a loro, reporter premiati per le inchieste televisive e sulla carta stampata, c’è Paolo Berizzi, vincitore della sezione speciale dedicata ai giornalisti sottoposti a intimidazioni e minacce.

La giuria – presieduta da Ilaria Crotti e composta da Corrado Augias, Toni Capuozzo, Franco Iseppi e Lorenzo Viganò – ha emanato verdetti unanimi, coadiuvata dall’Associazione Ossigeno per l’Informazione relativamente alla sezione speciale.

Dedicato al grande autore veneto e giornalista Goffredo Parise, il Premio è un’iniziativa culturale promossa dal Comune di Salgareda il cui sindaco, Andrea Favaretto, ne è il presidente. É ideata e diretta artisticamente da Antonio Barzaghi con la direzione organizzativa di Maria Rosaria Nevola. Il Premio è sostenuto dal Comune di Ponte di Piave e dalla Città di Treviso, oltre che dalla Regione del Veneto. Ha il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Provincia di Treviso, del Touring Club Italiano, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto e dell’Associazione Ossigeno per l’Informazione. Oltre a quello delle istituzioni amministrative, il Premio ha il sostegno di importanti realtà imprenditoriali di eccellenza del territorio come l’azienda agricola “Le Rive” di Negrisia e la casa vinicola “Maschio” di Visnà di Vazzola.

Presidente onorario del Premio è l’artista Giosetta Fioroni, celebre pittrice romana che fu compagna di Parise dal 1964 fino alla morte dello scrittore avvenuta nel 1986.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella anche quest’anno ha voluto testimoniare la propria vicinanza al Premio Goffredo Parise per il Reportage conferendo una medaglia quale suo premio di rappresentanza. Un riconoscimento che, considerata la particolare attenzione che il Capo dello Stato pone alla libertà di stampa, quest’anno assume un valore ancora maggiore per la forte valenza sociale di questa terza edizione e per tutto il giornalismo d’inchiesta, che costituisce l’espressione più alta e nobile dell’attività di informazione.

Alla vincitrice della prima sezione e ai due pari merito della seconda (diviso a metà fra i due pari merito) va un premio di cinquemila euro, come al vincitore della sezione speciale che viene premiato dai Comuni di Salgareda e Ponte di Piave, alla presenza dal presidente di Ossigeno per l’Informazione Alberto Spampinato.

Due targhe alla memoria del giovane reporter Antonio Megalizzi vengono invece conferite al rettore dell’Università di Trento, Paolo Collini, e alla famiglia, rappresentata dalla sorella di Antonio, Federica: il riconoscimento viene consegnato dal consigliere delegato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto Gianluca Amadori, Giuliano Gargano.