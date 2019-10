Precipita dalla Sisilla di Recoaro: morta donna

Stamattina poco dopo le 11.30 il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno ha raggiunto la base della parete della Sisilla di Recoaro. Una donna di 51 anni, F.M. di Valli del Pasubio, è morta dopo essere precipitata dalla cima della montagna famosa per la Madonnina delle Piccole Dolomiti che si trova sulla sua sommità e si può raggiungere per un sentiero di accesso che sale velocemente sulla cima senza particolari difficoltà. I sanitari, aiutati dal Soccorso Alpino che è intervenuto con l’elicottero per il recupero del corpo, non hanno potuto constatarne la morte, mentre i carabinieri stanno indagando sulla dinamica, che resta per ora oscura. L’11 novembre di due anni fa un ragazzo di 19 anni di Arzignano, Matteo Dal Molin, era precipitato anch’egli dalla Sisilla per una tragica fatalità, dopo aver messo un piede in fallo. Il fatto sconvolse tutta la Valle del Chiampo. A gennaio dello stesso anno, un giovane di 23 anni di Valli del Pasubio, invece, si tolse la vita lanciandosi nel vuoto dalla cima.