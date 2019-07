Preallarme maltempo: nota del Comune di Vicenza

Maltempo, temporali con precipitazioni abbondanti tra sabato 27 e domenica 28 luglio

E’ stato emesso oggi un nuovo bollettino del Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione del Veneto, che fa seguito a quello pervenuto ieri, con validità fino alle 8 di lunedì 29 luglio.Sulla rete idrogeologica è previsto lo stato di preallarme per venerdì 26 e sabato 27 luglio che si protrarrà anche su domenica 28 luglio. I fenomeni temporaleschi anche intensi con grandinate e raffiche di vento sono previsti in particolare tra sabato e domenica. Nel dettaglio dopo una prima fase di tempo ancora stabile e parzialmente soleggiato nella prima parte di sabato, è prevista una crescente instabilità con probabilità di rovesci e temporali sopratutto la sera di sabato e nella prima parte di domenica. I temporali potrebbero essere intensi con precipitazioni localmente abbondanti tali da poter generare allagamenti localizzati e problemi in particolari negli interrati. Pertanto l’amministrazione invita i cittadini a prestare particolare attenzione. Nel pomeriggio di domenica e soprattutto in serata i fenomeni saranno in graduale attenuazione.

La protezione civile comunale monitorerà la situazione in collaborazione con Aim e Viacqua.