Pove del Grappa, torna l’antico Trail del Contrabbandiere

Dopo un anno di sospensione a causa della pandemia da Covid, torna l’antico Trail del Contrabbandiere, la gara per strongman che ripercorre l’Alta Via del Tabacco. Partenza e arrivo domenica 6 giugno al Parco delle Rose di Pove del Grappa.

Per la prima volta inserita nel calendario Fidal, l’Antico Trail del Contrabbandiere prevede due differenti percorsi: uno della lunghezza di 51 chilometri, l’altro di 22. Il più breve assegnerà anche i titoli regionali individuali assoluti e master di Trail Corto e varrà come seconda prova del campionato di società assoluto di corsa in ambiente naturale. Impegnativo il dislivello positivo: 3000 metri per la gara più lunga, 1200 per quella breve. Partenza. La corsa da 51 chilometri prenderà il via alle 7:30, quella da 22 alle 8:30.