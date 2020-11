Potenziato il punto tamponi di Valdagno

Da lunedì sarà nuovamente ad accesso diretto, dalle 8.30 alle 12.30,

previa impegnativa del Medico di Medicina Generale.

La novità grazie ad una diversa collocazione, ma sempre nel complesso del vecchio ospedale

L’ULSS 8 Berica potenzia il Punto Tamponi di Valdagno, grazie ad una diversa collocazione che ha consentito di mettere a disposizione degli spazi più ampi: il servizio, infatti, sarà sempre effettuato all’interno del complesso del vecchio ospedale, ma in una diversa area, limitrofa alla Medicina di Gruppo. In questo modo è stato possibile ricavare dei percorsi distinti per gli utenti in ingresso e in uscita, prevenendo così eventuali assembramenti.

Questo consentirà, da lunedì 30 novembre, di potenziare l’attività, che dalla settimana prossima potrà accogliere quindi, oltre ai dipendenti e ai cittadini con prenotazione effettuata direttamente dal SISP, anche gli utenti che necessitano di tampone con impegnativa del loro Medico di Medicina Generale. Per questi ultimi l’accesso sarà libero, come negli altri Punti Tampone dell’ULSS 8 Berica, mentre l’orario di apertura è confermato dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì.

Naturalmente al Punto Tamponi di Valdagno continueranno a fare riferimento anche gli utenti con prenotazione effettuata direttamente dal SISP, così come gli studenti e il personale docente, anche in questo caso su prenotazione a cura del SISP.