POSTOUNICO, SETTE COMUNI PER UN GRANDE FESTIVAL

Segue il comunicato stampa con tutte le informazioni

Postounico: 21 eventi per il Festival della musica e del cinema nei luoghi dell’arte. Dal 13 giugno al 14 agosto la rassegna farà tappa in sette Comuni tra Vicenza e Verona. Tra gli ospiti la cantante Tosca che con Ron incantò il pubblico di San Remo e personalità del panorama musicale internazionale come la regina delle classifiche di world music, Elida Almeida, la cui voce ha conquistato 2,7 milioni di visualizzazioni su YouTube Comunicato stampa – Bagnolo di Lonigo (Vicenza) 4 maggio 2018

Allarga gli orizzonti artistici e territoriali Postounico. Giunto alla terza edizione, il Festival della musica e del cinema nel luoghi dell’arte raggiunge quest’anno sette Comuni tra il Vicentino e il Veronese, su un’area geografica di oltre cento chilometri quadrati dove vivono quarantamila abitanti.

Ventuno appuntamenti musicali e cinematografici nei gioielli architettonici entro questi confini. Tra gli ospiti più attesi la cantante Tosca che, in coppia con Ron, incantò il pubblico di San Remo, e artisti del panorama musicale internazionale, come la regina delle classifiche di world music, la capoverdiana Elida Almeida, la cui voce ha conquistato 2,7 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma web Youtube.

La musica si sposa con l’arte e promuove la conoscenza del territorio attraverso i siti che ne sono

simbolo. Infatti oltre a Lonigo, dove il Festival è nato nel 2016, dal 13 giugno al 14 agosto la manifestazione

farà tappa ad Alonte, Montebello, Sarego, Val Liona, Villaga, Zimella.

La rassegna è organizzata e sostenuta dalla Città di Lonigo e dalle amministrazioni comunali coinvolte

dai vari eventi.

Per il terzo anno, la direzione artistica è stata afdata ad Alessandro Anderloni, già direttore artistico

del Teatro Comunale di Lonigo, che sottolinea: «Quando una terra si unisce intorno a un

progetto culturale d’ampio respiro dà il meglio di sé. Questo Festival scavalca i confni territoriali e

apre gli orizzonti al mondo, con un programma che spazia dalla musica classica alla word music,

dal jazz allo swing e al blues al gipsy fno alla migliore musica d’autore».

Nel presentare Postounico i sindaci evidenziano lo sforzo comune di promozione e di valorizzazione

della terra berica, senza trascurare di volgere lo sguardo al turismo: «Questa iniziativa va di pari

passo con quelle di tutela dell’ambiente, di attenzione alle bellezze paesaggistiche e di sostegno

alla produzione eno-gastronomica. Ecco perché ai concerti e alle serate di proiezione sono abbinate

escursioni e degustazioni. Ecco perché non solo il luogo, ma ogni evento di questo Festival,

sarà unico».

La Rocca Pisana di Lonigo inaugurerà il cartellone mercoledì 13 giugno. Il capolavoro del Rinascimento

veneto, progettato nel 1567 da Vincenzo Scamozzi, farà da scenario unico ai virtuosismi

del chitarrista bolzanino Manuel Randi, accompagnato dal basso di Marco Stagni. Sarà un racconto

in musica, per unire sonorità di vari Paesi, il concerto che lunedì 25 giugno avrà quale prestigioso

palcoscenico Villa Pisani Bonetti. Inserita nella lista dei luoghi patrimonio dell’umanità

dall’Unesco, la residenza progettata nel 1541 da Andrea Palladio ospiterà Tiziana “Tosca” Donati.

Cantante, attrice eclettica, ricercatrice e sperimentatrice, da sempre è afascinata dalle tradizioni

musicali esotiche che presenterà al pubblico di Bagnolo di Lonigo nel live ispirato al concept album

Appunti musicali dal mondo.

Dalla Germania proviene la pluripremiata band jazz Quadro Nuevo. Il sofisticato quartetto tedesco,

risposta europea al tango argentino, si esibirà sabato 30 giugno a Villa Piovene Porto Godi

di Toara di Villaga. Tra i vigneti che coronano la villa si difonderanno ritmi arabi, swing balcanici,

ballate e improvvisazioni in una contaminazione che supera i confni del jazz per accompagnare in

atmosfere sensuali e sofsticate.

Il Festival proseguirà giovedì 5 luglio nella neogotica Villa Mugna. Dalla sede municipale della

città di Lonigo, che si erge a ridosso di piazza IV Novembre, si diffonderanno le note del blues

ragtime primitivo ed early jazz in stile New Orleans proposto dal rafnato e divertente quintetto

scaligero The Hot Teapots.

Arriveranno invece da Capo Verde gli artisti che sabato 14 luglio, a Villa Trevisan di Alonte, accompagneranno

la voce di Elida Almeida. La “sconosciuta” cantante dallo stupefacente talento

ha debuttato appena ventiduenne con l’album Ora doci Ora margos il cui singolo, Nta Konsigui, ha

collezionato 2,7 milioni di visualizzazioni su YouTube portando l’artista capoverdiana a scalare, in

soli due anni, le classifche di world music.

È tutto italiano il progetto che l’alchimista della voce Luisa Cottifogli, in arte “Lu”, proporrà mercoledì

18 luglio a Villa Trissino di Meledo di Sarego. L’edifcio commissionato al Palladio – del

cui grandioso progetto sopravvivono parte del muro di cinta, la Torre Colombara e due barchesse

– è un altro sito Unesco che la manifestazione ha scelto per la sua unicità. Qui l’ex cantante dei

Quintorigo sarà protagonista, affiancata da altri musicisti, di un repertorio che accosta brani in

dialetto romagnolo del repertorio poetico dei primi del Novecento con i generi del jazz, del progressive

e dell’elettronica. Dietro ai suoni, una video-installazione rievocherà il viaggio della natura,

tra il mutare delle stagioni e dei paesaggi.

Dopo il successo dei Notturni Palladiani, serie di concerti svoltasi nel cortile di Palazzo Barbarano

a Vicenza (l’unica residenza urbana realizzata dall’architetto Andrea Palladio), l’Orchestra di Padova

e del Veneto, nell’ensemble di fati diretto da Davide Sanson, dedicherà a Vivaldi la serata di

sabato 21 luglio. I musicisti avranno il privilegio di suonare nel monumentale catino scenografco

dell’Ingresso dei Fiumi di Villa Giovannelli.

La rassegna continuerà sabato 28 luglio con la musica antica dei Musica Ofcinalis. Ad accogliere

le sperimentazioni del gruppo faentino, in una rilettura contemporanea dei repertori antichi e

delle forme musicali di tradizione orale, sarà il Castello dei Maltraversi che sorge sul colle di

Montebello, roccaforte che fu donata dall’imperatore Federico I di Germania ad Alberto Maltraverso

nel 1154 e divenne luogo strategico dalle lotte tra le signorie medioevali alle campagne napoleoniche.

Nella provincia berica, tra le ambientazioni più amate dal pubblico di Postounico, c’è il Santuario

della Madonna dei Miracoli di Lonigo dove giovedì 2 agosto sarà possibile ascoltare il concerto

On the road to Bangor. Una selezione degli scritti dell’Antifonario di Bangor, il più antico testo liturgico

giunto dall’Irlanda e conservato nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, utilizzando

strumenti che restituiscono suoni medievali (vielle, fauti,arpa romanica, percussioni) e musiche

che fondono temi irlandesi con stilemi antichi.

A completare il ricco cartellone musicale di Postounico sarà il programma di Cinema sotto le

stelle, dodici serate di proiezione a ingresso gratuito (fino a esaurimento dei posti disponibili)

dedicate quest’anno al tema dell’amore a cura dall’Ufcio Cultura del Comune di Lonigo. Le

piazze, le corti e i giardini dei sette Comuni aderenti al Festival si trasformeranno in altrettante sale

cinematografche all’aperto con l’installazione di un mega-schermo.

Sponsor di Postounico sono Concessionarie Autovega, Barchessa di Villa Pisani, Studio Ippocrate,

Trixie.

Concerti e proiezioni (escluso l’evento del 28 luglio in programma alle ore 19.30) inizieranno sempre

alle ore 21.15. Il biglietto d’ingresso ai concerti sarà di 10 euro (esclusa la serata del 2 agosto

a ingresso gratuito).

Informazioni su www.lonigopostounico.it e presso l’Ufcio del Teatro Comunale di Lonigo, nei

giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13. Telefono 0444.720241, email info@lonigopostounico.it.