Poste Italiane a Vicenza: garantiti tutti i servizi anche in zona rossa

Pur nelle difficoltà degli ultimi giorni, legati al ritorno in zona rossa della provincia di Vicenza, Poste Italiane continua a lavorare a pieno regime e a garantire i servizi essenziali al cittadino. L’azienda ricorda ai cittadini l’invito ad utilizzare gli uffici postali solo nei casi di inderogabile necessità, muniti dei dispositivi di protezione individuale e mantenendo le distanze di sicurezza, dentro e fuori dei locali.

In alternativa all’ufficio postale, sul sito www.poste.it, ad esempio, i clienti registrati possono facilmente gestire il Conto BancoPosta o il Libretto di Risparmio, sottoscrivere un Buono Fruttifero On Line, richiedere un prestito oppure richiedere il proprio ISEE.

E’ possibile inoltre richiedere la spedizione di un pacco, attivare il servizio seguimi o acquistare prodotti filatelici.

Disponibili su App Store e Google Play, le APP di Poste Italiane sono completamente gratuite e sono utilizzabili in mobilità anche da chi non è titolare di un rapporto con l’Azienda, come un vero e proprio Ufficio Postale a casa dei cittadini.

L’APP “Ufficio Postale”, ad esempio, consente di pagare fatture di qualsiasi genere (PA, MAV, Bollo Auto), semplicemente inquadrando con il proprio smartphone il bollettino da pagare oppure inserendo manualmente le informazioni addebitando l’importo sul conto BancoPosta, sulla carta PostePay oppure su altre carte di credito Visa o Mastercard. Con l’APP “Ufficio Postale”, inoltre, è possibile anche spedire raccomandate, telegrammi, lettere, pacchi e valige, in Italia e all’Estero.

Attraverso l’APP si può anche monitorare lo stato di qualsiasi spedizione gestita da Poste Italiane o verificare l’Ufficio di giacenza di una raccomandata. Se occorre andare in Ufficio Postale, l’APP permette di individuare su una mappa i più vicini, verificarne gli orari e prenotare il turno allo sportello riducendo al minimo il tempo di presenza.

L’APP “BancoPosta”, invece, è pensata per i cittadini della provincia titolari di un Conto BancoPosta o un Libretto di Risparmio che vogliono gestire in modo autonomo, sicuro e veloce i propri rapporti, consultando direttamente dall’APP il saldo e la lista movimenti.

Attraverso l’APP si può trasferire denaro mediante bonifico, postagiro e girofondo verso altri ContiCorrenti o Libretti di Risparmio, pagare fatture di ogni tipo, ricaricare una carta PostePay o la propria SIM Poste Mobile.

Con l’APP “BancoPosta” è inoltre possibile avere una visione sintetica della propria situazione finanziaria con il servizio “Le Tue Spese”, per avere sotto controllo le entrate e le uscite secondo categorie di spesa.

Per i titolari di una Carta PostePay, l’APP “PostePay” consente,trasferendo e ricevendo denaro direttamente sulla carta, di pagare contactless in qualsiasi esercizio commerciale abilitato oppure ricaricando la propria SIM PosteMobile o di qualsiasi altro operatore.

Direttamente dall’APP “PostePay”, inoltre, è possibile fare rifornimento di carburante, pagare la sosta sulle strisce blu acquistare il biglietto della metro.