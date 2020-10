“Posta per i nonni”: l’iniziativa degli studenti di Noventa Vicentina elogiata da Mattarella

Gli studenti dell’Istituto comprensivo “A. Fogazzaro” di Noventa Vicentina hanno un legame particolare con gli ospiti della nostra casa di riposo l’IPA Cà Arnaldi. Questo legame tra “nonni e nipoti” si è ulteriormente concretizzato e rafforzato proprio in questi mesi di emergenza sanitariadove, per ovvi motivi di tutela degli ospiti, la Cà Arnaldi ha dovuto sospendere tutte le visite. Gli studenti quindi hanno inoltrato ai “nonni” messaggi di saluto, lettere, disegni… insomma tra scuola e casa di riposo è nata spontaneamente una iniziativa denominata poi “Posta per Nonni”. Gli ospiti della casa di riposo a loro volta in questi mesi hanno fatto lavoretti a tema come la sig.ra Liliana che ha cucito ad uncinetto una fascia tricolore. Tutto questo è giunto all’attenzione del Capo dello Stato Sergio Mattarella che, nella sua recente visita a Vò Euganeo ha voluto incontrare una delegazione di studenti del Fogazzaro accompagnati dalla dirigente scolastica prof.ssa Renata De Grandi. L’iniziativa, che sicuramente proseguirà anche con altre idee nei prossimi mesi, ha ricevuto un particolare elogio.