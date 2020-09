Positivo al Covid in quarantena si presenta al centro medico e scatena il caos

Caos in un centro medico ieri pomeriggio intorno alle 17 ad Alte Ceccato: un uomo, positivo al Covid e asintomatico, è uscito di casa e si è presentato negli ambulatori della Cemar. Come racconta Il Giornale di Vicenza, il 30enne pretendeva che un medico gli desse il via libera per terminare prima del tempo la quarantena obbligatoria e tornare al lavoro.

Il centro è stato fatto evacuare e dovrà venire sanificato: l’uomo verrà denunciato per epidemia colposa.