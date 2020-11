Positivi e in isolamento devono contattare AIM per smaltimento rifiuti

Coronavirus, le persone positive e in isolamento fiduciario devono contattare Aim Ambiente per lo smaltimento dei rifiuti domestici

È attivo il servizio gratuito di raccolta a domicilio solo su prenotazione

Assessorato all’ambiente nel Comune di Vicenza e Aim Ambiente hanno messo a punto un servizio gratuito per lo smaltimento dei rifiuti domestici dei soli cittadini di Vicenza positivi al Covid 19 o in isolamento fiduciario disposto dalle autorità sanitarie.

Gli interessati, purché residenti del Comune di Vicenza, devono chiamare il numero dedicato 345 7533470 dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, da lunedì a venerdì, per ricevere istruzioni e prenotare il servizio di raccolta a domicilio dei rifiuti che, solo in questo caso, devono tutti essere conferiti in modo indifferenziato all’esterno delle proprietà private, in corrispondenza del numero civico del residente, nei giorni e orari che saranno indicati.

“Il periodo emergenziale – dichiara l’assessore all’ambiente Simona Siotto – richiede che tutti si attengano in modo scrupoloso alle disposizioni anticontagio. Per questo motivo insieme ad Aim Ambiente abbiamo attivato un servizio a domicilio dedicato alla raccolta dei rifiuti delle persone che, positive o in isolamento fiduciario, non solo devono conferire correttamente la spazzatura esclusivamente in modo indifferenziato, ma non devono nemmeno uscire di casa durante la quarantena. Invito gli interessati a mettersi in contatto con Aim Ambiente per ricevere tutte le istruzioni del caso”.

Si raccomanda di telefonare solo per prenotare il servizio e non per altri motivi.

Per tutte le altre problematiche riguardanti l’emergenza Covid, le persone sole o in difficoltà, possono invece rivolgersi al servizio Vicenza Sicura telefonando allo 0444 221020.