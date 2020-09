Positiva al Covid un’alunna dell’asilo “Lattes”

Nella giornata di sabato è stata riscontrata la positività al Covid-19 per una alunna della scuola dell’infanzia “Lattes” di Vicenza. Già ieri sera, lavorando in stretta collaborazione con la Direzione dell’Istituto, il Nucleo Operativo Covid del SISP dell’ULSS 8 Berica ha provveduto a individuare e contattare i “contatti stretti” della bambina all’interno della scuola. Si tratta di 16 alunni della stessa sezione e 2 insegnanti, che saranno sottoposti a tampone e che in ogni caso sono stati posti in isolamento fiduciario per 14 giorni dall’ultimo incontro con la bambina.