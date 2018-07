PORTOGRUARO – Spray al peperoncino nel centro commerciale: 70 irritati e 1 denunciato

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

E’ stato individuato e denunciato, nell’arco di 12 ore dal fatto, il responsabile della diffusione di una sostanza urticante all’interno del centro commerciale ‘Adriatico 2′ di Portogruaro (Venezia), che domenica scorsa aveva costretto una settantina di persone a controlli medici per irritazioni agli occhi. Le indagini congiunte di Polizia e Carabinieri, sulla base anche delle immagini video del circuito interno, hanno permesso di individuare quattro giovani, uno dei quali quel pomeriggio ha utilizzato uno spray al peperoncino, indirizzandone uno spruzzo verso uno degli amici, nei pressi di uno dei negozi del centro. Il ragazzo aveva rubato poco prima la bomboletta in una rivendita tabacchi presente nella galleria. E’ stato denunciato a piede libero per getto pericoloso di cose, procurato allarme e furto aggravato. ANSA