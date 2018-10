Porte aperte al Centro Meteo Arpav di Teolo

L’Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto- ARPAV apre le porte ai cittadini con un evento sui cambiamenti climatici. L’incontro si svolgerà sabato 27 ottobre al Centro Meteorologico di Teolo, in provincia di Padova. I meteorologi dell’Agenzia spiegheranno gli effetti globali dei cambiamenti climatici e le ricadute per il Veneto soprattutto per le temperature e per i ghiacciai. Inoltre, poiché la statistica è uno degli strumenti necessari per lo studio della climatologia, alla manifestazione saranno presenti anche gli esperti dell’Unità Operativa Sistema Statistico Regionale. La visita al Centro Meteorologico concluderà la manifestazione. L’incontro inizierà alle 9.30 e si concluderà alle ore 13, è gratuito e a numero chiuso, richiesta l’iscrizione nel modulo online su www.arpa.veneto.it oppure alla mail cmt.urp@arpa.veneto.it.

Per altre informazioni: segreteria organizzativa tel. 049 9998123– centralino Tel. 049 9998111