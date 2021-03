Portava erba all’amica: denunciata 26enne

Ieri sera, alle 19:30, le Volanti della Questura di Vicenza hanno deferito in stato di libertà una cittadina italiana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. H.A., incensurata classe ’94, è stata trovata in possesso di 6 involucri contenenti circa 7 grammi di marijuana.

Il controllo è scattato ieri alle 19:30 circa in via Giuriato, quando gli agenti hanno fermato un’auto condotta da una giovane donna con all’interno due suoi amici. La conducente ha dichiarato agli agenti di aver acquistato la sostanza per rivenderla ad una sua conoscente. Una volta in questura, la ragazza è stata deferita in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio stupefacente.