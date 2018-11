Porta fuori l’immondizia e gli strappano il Rolex dal polso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Un uomo vicentino di 72 anni è stato rapinato ieri mattina poco prima di mezzogiorno fra viale Crispi e strada delle Cattane a Vicenza.

Il 72enne, di professione assicuratore, si era recato all’interserzione delle due strade a bordo di una Toyota Rav 4 per depositare il rifiuto cartaceo negli appositi contenitori. Sceso dall’auto è stato avvicinato da una giovane donna di pelle olivastra che ha tentato di abbracciarlo. L’uomo l’ha allontanata ma quando si è diretto verso la propria auto, un secondo individuo lo ha affrontato, immobilizzandogli il braccio e strappandogli letteralmente il Rolex Date Just in acciaio del valore di circa 6.000 euro che portava al polso.

L’uomo e la donna si sono allontanati e sono saliti a bordo di un’auto utilitaria dove li aspettava un terzo individuo e sono fuggiti.

Alcuni giovani che si trovavano in prossimità del luogo della rapina hanno sentito le urla dell’uomo e sono accorsi, notando i due che salivano a bordo dell’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato con una pattuglia delle Volanti. Nonostante le evidenti lacerazioni al polso, il 72enne ha rifiutato le cure mediche.