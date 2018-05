PORDENONE – CAMISANO: Schianto frontale, perde la vita 24enne

Grave incidente a Pordenone in via Aquileia (statale Pontebbana) martedì sera poco prima delle 22.30, nel quale ha perso la vita la 24enne Jessica Paganini, ragazza che fino allo scorso anno viveva a Camisano e si è poi trasferita in provincia di Udine. Jessica era alla guida di una Ford Fiesta e si è scontrata con una Opel Astra alla cui guida vi era un 41enne di Pordenone con a bordo e tre giovani passeggeri: un ragazzo di 18 anni e due di 17 anni, tutti residenti tra Cordenons e Pordenone.

Non sono ancora chiare le cause delle scontro.

Il papà della giovane abita a Treviso e la mamma ha una farmacia a Udine.