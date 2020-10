Pony rubato a Vicenza ritrovato ad Assisi

Un cavallino pony di razza appaloosa, di sesso femminile, di nome Josefien, risultato rubato in provincia di Vicenza, è stato trovato dalla polizia nella zona di Assisi, durante un controllo di routine ad un uomo agli arresti domiciliari. Quest’ultimo ha indicato come proprietario dell’animale un suo familiare convivente, di 26 anni, che dopo una serie di accertamenti è stato denunciato per ricettazione.

Entrambi – ha riferito la polizia – erano stati più volte indagati in passato per reati contro il patrimonio.

Il giovane non era però in possesso della documentazione comprovante la proprietà dell’animale. Attraverso la lettura del microchip da parte di un veterinario della Usl, è stato così possibile risalire al vero proprietario della cavallina, risultava rubata nella notte tra il 4 e il 5 agosto scorso, ad un uomo di 52 anni, residente nella provincia di Vicenza.

