Pony Express derubato di motorino e pizze da due stranieri

Un giovane vicentino è stato derubato ieri sera mentre svolgeva il proprio lavoro di consegna pizze per conto della pizzeria d’asporto Toni e Meri di via Astichello. L’episodio è successo in tarda serata in via Baden Powell (vicinanze viale Cricoli). Il ragazzo, di 20 anni, è stato fermato da due individui magrebini che l’hanno strattonato e gli hanno rubato il motorino con tanto di pizze. Il mezzo è di proprietà della pizzeria. Denuncia contro ignoti è stata presentata ai carabinieri.