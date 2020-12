Ponte dell’8: raffica di furti in città e provincia

Un Ponte dell’8 dicembre funesto per chi ha subìto furti in casa e azienda: i casi non sono mancati in città e provincia. A Vicenza i soliti ignoti hanno svaligiato una cassaforte di un appartamento in via Vaccari, portando via gioielli e monili per 25mila euro. Altri furti, anche se di minore entità, sono stati denunciati lunedì in via Emanuele Filiberto e a Borgo Santa Lucia. I Carabinieri indagano. Prese di mira anche alcune aziende della provincia, come a Barbarano, dove i ladri hanno rubato un cassone con materiali di scarto della ditta “Trancerie Vicenza” per un totale di circa 8mila euro. Colpite anche alcune case a Lonigo e Sossano.