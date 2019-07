Pompieri liberano piccione incastrato in un lampadario di un antico palazzo (FOTO)

Domenica sera, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazzetta San Giuseppe a Vicenza per liberare un piccione, rimasto incastrato in un lampadario di un androne di un antico palazzo. Il volatile dopo essersi appoggiato sul bordo del lampadario è scivolato all’interno, rimanendo prigioniero nella parte bassa del manufatto in ferro battuto chiuso a gabbia. I pompieri, chiamati dai residenti che vedevano l’animale dibattersi inutilmente all’interno per liberarsi, sono intervenuti con l’autoscala, riuscendo a prendere l’uccello, che in buono stato è stato liberato all’aperto riprendendo il volo!