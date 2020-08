Poliziotto blocca ragazzo stringendolo per il collo: è polemica sui social

Un poliziotto immobilizza un ragazzo di 21 anni stringendolo al collo dopo un controllo nel pieno centro a Vicenza: il giovane, italiano 21enne di origini cubane, cerca di liberarsi, mentre gli amici gridano e filmano con cellulare. Le immagini dell’accaduto sono state diffuse oggi via social e hanno scatenato le polemiche in rete sull’intervento della Polizia. Il ragazzo è stato arrestato per presunta violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’agente ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per lesioni guaribili in tre giorni, anche se il giovane non ha opposto resistenza alcuna, come si evince dal video con cui si vede tutta la scena. I centri sociali hanno annunciato di volersi dare appuntamento domani davanti al tribunale, dove si terrà la direttissima. Processo poi rinviato al 18 settembre.

Intanto oggi il questore Antonino Messineo ha annunciato l’avvio di un’indagine interna, ricordando però che l’operato degli agenti è stato valutato in sede giudiziaria e l’arresto è stato convalidato, noi lavoriamo costantemente al servizio dei cittadini ed è lontano da noi l’uso della violenza gratuita, ha ribadito.