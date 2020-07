Polizia locale, recuperata una bici elettrica rubata in viale Eretenio

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nella serata di martedì 30 giugno, in seguito a una segnalazione di un cittadino, una pattuglia della polizia locale è intervenuta in viale Eretenio, dove ha raggiunto e poi fermato un uomo a bordo di un velocipede che avena appena rubato sotto i portici in corrispondenza della Casa di cura Eretenia.

L’uomo, di 27 anni, privo di documenti e senza fissa dimora, ha ammesso il furto e consegnato spontaneamente agli agenti la bicicletta elettrica pieghevole. Successivamente è stato accompagnato al Comando in contra’ Soccorso Soccorsetto per l’identificazione tramite fotosegnalamento e segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato.

La bicicletta, di marca Askoll del valore di circa 1.500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.