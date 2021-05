Polizia locale, proseguono i lavori per il nuovo presidio fisso a Campo Marzo

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco si è recato in sopralluogo con il vicesindaco Matteo Celebron e il consigliere delegato alla sicurezza Nicolò Naclerio a Campo Marzo dove sono in corso i lavori di realizzazione della nuova sede distaccata della polizia locale.

“È una promessa elettorale mantenuta – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco –. A settembre inaugureremo la nuova sede della polizia locale che ospiterà due squadre al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, composte da quattro unità ciascuna e che avranno il supporto delle pattuglie antidegrado. Stiamo lavorando molto sulla riqualificazione di quest’area della città, anche dal punto di vista urbanistico grazie al progetto che vedrà a breve l’assegnazione della riprogettazione di piazzale de Gasperi con l’ottica di proseguire nei prossimi anni a stralci finchè diventi una vera e propria area per i cittadini”.

“Proseguono a pieno regime i lavori per la realizzazione del presidio fisso della polizia locale in una zona dimenticata da troppi anni – ha precisato il consigliere delegato alla sicurezza Nicolò Naclerio –. I vicentini devono poter tornare a godere in serenità di un’area strategica della città dove la situazione è già migliorata e alla quale vogliamo dare ancora di più grazie a questo progetto”.

L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria dell’ex biglietteria di Aim/Svt, davanti alla stazione, che si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati ed è circondata da un parcheggio di circa 200 metri quadrati.

La consegna ufficiale dei lavori all’ATI costituita dalle ditte Constructa srl di Padova e F.lli Garofolin srl di Padova, su progetto elaborato dallo studio AS+ Architetti Associati di Vicenza, si è tenuta lo scorso 15 aprile.

I lavori, la cui conclusione è prevista per fine agosto, non prevedono alterazioni volumetriche dell’edificio ma solo alcune modifiche prospettiche, come la variazione degli accessi, ed una riorganizzazione interna degli spazi per rendere l’edificio più funzionale alle nuove necessità.

Ad oggi, per quanto riguarda gli interni, sono stati eseguiti tutti gli interventi di demolizione previsti, sono stati rimossi gli impianti, sono stati ricostruiti i sottofondi della pavimentazione e sono state erette le nuove murature.

Successivamente i lavori riguarderanno il rifacimento degli impianti e la loro implementazione, il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione dei serramenti, che saranno in alluminio bianco, e della serranda di accesso.

Per quanto riguarda la recinzione esterna – che delimiterà la struttura e il parcheggio esistente, il quale sarà utilizzato dalle auto di servizio della polizia locale –, sarà metallica zincata e verniciata in grigio, in armonia con i colori dominanti dell’edificio. Anche le grate esterne verranno ritoccate.

Infine, il Comune ha presentato richiesta alla Soprintendenza per portare all’esterno i pluviali, attualmente interni, a causa dell’ostruzione delle tubazioni da parte delle radici.