Polizia Locale di Arzignano, inizia l’era Berto

La Polizia Locale di Arzignano ha un nuovo comandante, due nuovi agenti e rinnova il suo look adottando nuove divise per il servizio di pattuglia e quartiere.

Le novità sono state presentate nel corso di una conferenza stampa in Comune di Arzignano. Presenti il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Marcigaglia e il nuovo comandante del distretto di Polizia Locale Vicenza Ovest, Antonio Berto.

Quest’ultimo è da alcuni giorni il nuovo comandante del distretto di Polizia Locale Vicenza Ovest (che comprende dieci Comuni della Valle del Chiampo). già vicecomandante, succede a Massimo Parolin passato a Vicenza. Assume il ruolo di comandante dopo 31 anni di servizio per la Polizia Locale di Arzignano.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla sicurezza e Polizia Locale, Enrico Marcigaglia: “Il nuovo comandante Antonio Berto rappresenta una scelta di piena ed immediata continuità operativa. Cittadino di Chiampo e da sempre operativo all’interno della nostra Polizia Locale, rappresenta un volto noto e molto apprezzato anche dai cittadini. Abbiamo fortemente voluto promuovere una persona che conosce la nostra città, il nostro comando e le esigenze dei cittadini”.

“Apprezzo la fiducia che l’amministrazione comunale di Arzignano mi sta dando questo incarico” ha dichiarato il comandante Berto. “E’ una grande soddisfazione comandare un corpo nel quale sono entrato 31 anni fa come agente. Confido ora nell’aiuto di tutti gli agenti e nella continua collaborazione. Ringrazio l’amministrazione Comunale che negli ultimi anni mi ha permesso ulteriori qualifiche, in particolare la laurea, concedendomi lo spazio necessario per completare il mio percorso formativo. A Parolin rivolgo i miri ringraziamenti per aver lavorato negli ultimi 20 anni assieme”.

Nell’occasione sono stati presentati anche i due nuovi agenti Enrico Battistel e Dajana Cassandro, che vanno in parte a sostituire alcuni agenti andati in pensione.

Altra novità, le nuove divise in dotazione agli agenti. Non si tratta solo di una scelta estetica, ma di una dotazione più congeniale al tipo di servizio svolto dagli agenti arzignanesi. Gli agenti indosseranno nuove polo in tessuto tecnico e berretto tipo baseball che rispondono a precise esigenze tecniche. Le polo con tessuto di facile lavaggio e assenza di stiratura, nonché di servizio, molto più semplice e pratico per il personale il loro utilizzo.

Anche il nuovo berretto, risulta essere di facile portabilità e molto più traspirante, sempre nell’ottica di una migliore utilizzabilità della divisa medesima.

“L’assunzione dei due nuovi vigili –precisano il sindaco Bevilacqua e l’assessore Marcigaglia- dimostra fin da subito la nostra volontà di investire e potenziare il comando di polizia locale.

Per quanto riguarda le nuove divise, abbiamo pensato ad un look semplice, operativo e sportivo, adeguato alle decine di attività che ogni giorno i nostri agenti svolgono sul territorio”.

“Si tratta di ragazzi giovani e dinamici -dichiara il nuovo comandante Antonio Berto- assunti dopo l’espletamento dell’ultimo corso concorso, che permettono di abbassare l’età media degli agenti in servizio, e di dare risposte alle nuove esigenze operative del comando”.

ANTONIO BERTO

Ha 59 anni. Nel 2012 ottiene la Laurea in Scienze Giuridiche e nel 2014 la Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Nel 2017 termina il tirocinio come praticante presso Studio Legale ed iscritto presso Ordine Avvocati Vicenza, registro speciale praticanti