Polizia locale, arriva Giano 2: archivi e banche dati a portata di tablet

Tutti i dati su veicolo, proprietario e conducente del mezzo, compresi provvedimenti di fermo e sequestro, sanzioni già elevate, permessi di circolazione ed eventuali foto, direttamente a portata di tablet. Il “facilitatore informatico” Giano 2 sarà presto nelle mani degli agenti della polizia locale di Vicenza, grazie a un accordo stretto con il Comune di Verona, i cui servizi informativi hanno realizzato l’innovativo strumento in collaborazione con una software house.

“Nell’ambito delle azioni che stiamo portando avanti per migliorare la gestione della sicurezza urbana – ha annunciato il sindaco Francesco Rucco, affiancato dal comandante della polizia locale Cristiano Rosini – abbiamo deciso di adottare Giano 2. Ringrazio il Comune di Verona che, dopo averlo sperimentato con successo, ci mette gratuitamente a disposizione uno strumento sicuramente utile a tutte le azioni di controllo che la polizia locale svolge sul territorio. Oggi può succedere, come evidenziato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che i nostri agenti fermino per un semplice controllo una persona magari ricercata e con gravi precedenti, senza saperlo, perché non possono accedere ai servizi informativi delle forze dell’ordine. Attraverso questo software chi effettua servizi sul territorio potrà avere in tempo reale molte informazioni sulle persone e sui veicoli fermati, grazie all’incrocio immediato delle banche dati a nostra disposizione. Si tratta di un significativo passo avanti nella dotazione che vogliamo assicurare a chi vigila sulla nostra città”.

Il Comune di Verona, come detto, concederà gratuitamente a Vicenza il riuso del software. Dal capitolo aggiuntivo voluto dalla nuova amministrazione per potenziare la dotazione della polizia locale saranno invece attinti 7 mila euro una tantum per l’adeguamento informatico degli archivi comunali e circa 10 mila euro all’anno per la necessaria assistenza tecnica.

Giano 2 ha di recente ricevuto da Anci il premio Sicurezza urbana per la facilità e la praticità del suo utilizzo.