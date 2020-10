Polizia locale, al via un corso di formazione finanziato dalla Regione

Ieri, lunedì 5 ottobre, ha preso il via il corso di formazione della polizia locale finanziato dalla Regione Veneto che coinvolge tutti i comandi della polizia locale della provincia e che vede il Comune di Vicenza capofila.

Alle 8.30 il sindaco è passato a salutare I corsisti per augurare loro un buon e proficuo studio.

Il corso, della durata di 40 ore, si terrà ai Chiostri di Santa Corona due giorni al mese, dalle 8.30 alle 17.30, per cinque mesi e coinvolgerà 80 appartenenti ai diversi comandi della polizia locale della provincia di Vicenza.

Le lezioni verteranno su materie di competenza della polizia locale: polizia giudiziaria, infortunistica stradale, codice della strada, commercio, ambiente ed edilizia.

Questa sera, inoltre, alle 20 ci sarà la prima lezione del corso propedeutico alla selezione di nove agenti di polizia locale. Sarà presente anche il sindaco Francesco Rucco.

Il corso si terrà dal 5 al 17 ottobre, dal lunedì al sabato (dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 23 e il sabato dalle 8 alle 13).

Tra le materie affrontate: nozioni di diritto costituzionale e amministrativo, ordinamento degli enti locali; ordinamento della polizia locale e deontologia professionale; nozioni di diritto penale e di procedura penale con particolare riferimento all’attività di polizia giudiziaria; diritto della depenalizzazione; codice della strada; legislazione edilizia – ambientale – annonaria – pubblici esercizi – polizia urbana.

La durata del corso è stabilita in 40 ore, con una frequenza obbligatoria minima per ogni singola materia non inferiore al 50% e, comunque, con una frequenza complessiva non inferiore all’80%.

I candidati che avranno raggiunto la percentuale di frequenza richiesta saranno ammessi a sostenere le prove d’esame: una prova scritta a contenuto teorico, una prova scritta a contenuto pratico e una prova orale.