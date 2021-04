Polizia Locale: affidati lavori per sede staccata di Campo Marzo, Rucco: “Vogliamo inaugurarla a settembre”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Si è tenuta questa mattina a Palazzo Trissino la consegna ufficiale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ex biglietteria di Aim, davanti alla stazione, dove verrà realizzata la sede distaccata della polizia locale.

“Il nostro obiettivo è inaugurare la nuova sede della polizia locale entro settembre – commenta il sindaco Francesco Rucco –. Nei locali adeguatamente ristrutturati un congruo numero di agenti si occuperà principalmente delle attività antidegrado e controllo del microspaccio dell’area di Campo Marzo e vie limitrofe. Obiettivo: far sì che la zona della stazione, ingresso della nostra città, sia adeguatamente controllata. Come già annunciato, si tratta di un altro tassello del progetto di sviluppo del “quartiere verde” della città, a disposizione delle famiglie vicentine e dei visitatori”.

Il progetto, per un costo di 185 mila euro Iva compresa, è a cura dello studio AS+ Architetti Associati di Vicenza.

L’intervento riguarda la manutenzione della struttura, che si sviluppa su una superficie di 100 metri quadrati ed è circondata da un parcheggio di circa 200 metri quadrati.

I lavori non prevedono alterazioni volumetriche dell’edificio ma solo alcune modifiche prospettiche, come la variazione degli accessi, ed una riorganizzazione interna degli spazi per rendere l’edificio più funzionale alle nuove necessità.