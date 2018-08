POLITICA: Forza Italia Giovani del Veneto investe sul Consigliere di Montecchio, Roberto Pellizzaro

Il Coordinatore regionale Forza Italia Giovani Veneto, Cristian Sartorato, ha provveduto in questi giorni alla nomina del suo Vice Coordinatore Vicario.

Il nome scelto è quello di Roberto Pellizzaro, classe 1988, da anni impegnato in politica e attualmente Consigliere Comunale di Montecchio Maggiore (VI).

“Nelle prossime settimane provvederò ad individuare i componenti del Direttivo regionale” dichiara Sartorato “La volontà è quella che le persone che andranno a lavorare al mio fianco abbiano le giuste competenze e la giusta dose di grinta per affrontare le varie tematiche a livello regionale ma anche nazionale. Si sta lavorando nell’ottica di rinnovamento. La nuova politica ha bisogno di valori e ambizioni sane da raggiungere nell’esclusivo interesse dei giovani del nostro territorio. La nomina di Pellizzaro verte proprio in questa direzione. Come Consigliere Comunale, al secondo mandato, è già dotato di alto spirito di servizio ed è consapevole di ciò che significa essere tutti i giorni in prima linea tra la gente per risolvere le problematiche comuni. Sono certo che le sue competenze e l’impegno che lo contraddistinguono, rappresenteranno nuova linfa per il Veneto.”

Sulla sua nomina Pellizzaro dichiara “È con orgoglio che apprendo la scelta del nostro Coordinatore che da settimane mi sta coinvolgendo nelle questioni regionali e nazionali. Come Vice Coordinatore Vicario darò il massimo con l’obiettivo di portare avanti le tematiche del nostro partito e di essere di supporto ai giovani veneti. Ringrazio Cristian Sartorato e l’On. Annagrazia Calabria per la fiducia riposta nei mie confronti”