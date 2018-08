POLITICA: Celebron replica a Formisano. “Abbiamo trovato una macchina senza motore”

“Abbiamo trovato una macchina senza motore. In poche settimane abbiamo risolto problemi prima mai affrontati”. Lo afferma Matteo Celebron, segretario cittadino delle Lega che replica così alle affermazioni del segretario cittadino del Partito Democratico.

“Al nostro arrivo – esordisce Celebron – abbiamo trovato una macchina senza motore che procedeva per inerzia. Il Partito Democratico di Vicenza si è tolto subito le vesti dell’opposizione costruttiva per passare a considerazioni di circostanza che non affrontano i veri problemi della città”.

“A metà luglio – ricorda il segretario della Lega – la Guardia di Finanza ha fatto visita agli uffici comunali per l’inchiesta sul presunto concorso viziato ai musei civici: non una sola parola da Formisano e C. Nei giorni scorsi, grazie all’intervento del sindaco Rucco e dell’assessore Zoppello è stato bloccato un cantiere abusivo più volte segnalato all’amministrazione precedente dai cittadini residenti in Strada Parolina che mai avevano ottenuto risposta”.

“Sarebbe il caso – conclude Celebron – che prima di giudicare Rucco, Formisano guardasse in casa propria rispetto ai problemi oggettivi che questa Giunta ha ereditato e che ora, per il bene della città, è chiamata a risolvere”.