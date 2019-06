Polegge, al via la gara per la realizzazione della nuova piazza

È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova piazza di Polegge per un importo di 203.218 euro, finanziati con mutuo.

Nei prossimi giorni la Stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza darà il via alla procedura di gara per l’affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In base all’esito della gara, i lavori prenderanno il via presumibilmente verso la metà di luglio e si prolungheranno per 90 giorni.

“Anche questo progetto dimostra l’attenzione che stiamo dando alle frazioni come centri di aggregazione sociale, e non come semplici quartieri dormitori – dichiarano il sindaco Francesco Rucco insieme con il consigliere comunale con delega alle aree rurali Marco Lunardi –. Lo testimoniano gli interventi realizzati in questi mesi: oltre al progetto della piazza di Bertesina e alla riqualificazione di piazzetta Milani a Campedello, anche i collegamenti con il servizio di trasporto a chiamata Peri-metrò e gli altri interventi per migliorare sempre più la viabilità cittadina”.

“È stato profuso il massimo impegno da parte dell’assessorato alle infrastrutture per la realizzazione di questo importante progetto fermo, ormai, da troppi anni negli uffici comunali” precisa l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero.

La piazza sarà realizzata in posizione baricentrica rispetto al quartiere di Polegge.

Si estende su una superficie di circa 2.400 metri quadrati con una particolare forma “a sette”, la cui parte centrale è rettangolare. L’area, inizialmente di proprietà privata, a giugno 2017 è stata ceduta gratuitamente al Comune.

Il progetto prevede la realizzazione di una “piazzetta di testata” prospiciente strada di Polegge con il ruolo di accesso all’area e di supporto alle funzioni proprie della Chiesa e della scuola, presenti sul lato opposto.

Grazie alle sedute che verranno ricavate su questa piazzetta la popolazione del quartiere potrà trovare momenti di sosta, relazione e ritrovo.

Verrà, quindi, realizzato un percorso centrale esclusivamente pedonale quale asse portante a divisione delle varie zone e di collegamento tra la piazzetta su strada Polegge e la piazza a nord, con una conformazione ”a ventaglio” per le varie manifestazioni.

Sul percorso saranno realizzate alcune aree di sosta e verranno messe a dimora alcune piante, a rimarcarne la direzione.

A est dell’area, lungo il percorso pedonale, sarà ricavato un parcheggio con 15 posti auto che potrà essere integrato, nel caso di necessità, con un altro a nord nella parte di piazza “a ventaglio”, con 12 ulteriori posti auto.

Accanto all’area per le manifestazioni, verrà predisposta una piastra destinata a un possibile futuro punto di ritrovo per le associazioni.

Saranno installati, inoltre, impianti tecnici e di illuminazione oltre a caditoie e griglie sia sulla piazza che sui percorsi carrai e pedonali per facilitare un rapido smaltimento delle acque piovane.

Per quanto riguarda il verde, saranno piantate essenze autoctone e verrà posato un tappeto erboso su tutte le aree non pavimentate.

Saranno installate panchine ed elementi di arredo urbano (cestini, portabiciclette).

Al fine di consentire un corretto drenaggio delle acque superficiali le pavimentazioni saranno realizzate tutte in masselli di diversa tipologia e colorazione, autobloccanti.

L’accesso al cantiere avverrà da strada di Polegge.