POJANA – Scontro auto furgone: conducenti miracolati (FOTO)

Incidente stamane poco dopo le 11 a Pojana Maggiore in via Pietre (Provinciale Contellena) strada che collega il centro abitato di Pojana Maggiore con la Provinciale San Feliciano.

Coinvolti due veicoli. Una Fiat Grande Punto condotta da G.M. 26enne di Casale di Scodosia e un furgoncino Fiat Iveco Dayly condotto da L.D.M. 44enne di residente a Pojana Maggiore.

In base ai rilievi della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino, coordinata dal comandante Paolo Sartori, il conducente della Fiat Grande Punto in un momento di distrazione avrebbe perso il controllo dell’auto all’altezza di una curva, invadendo la corsia opposta, mentre procedeva dal centro abitato di Pojana. Ha poi riferito agli agenti di avere avuto un mancamento.

Grazie alla prontezza di riflessi del 44enne alla guida del furgone, che procedeva in senso contrario, è stato evitato l’impatto frontale.

I due veicoli si sono comunque scontrati, finendo fuori strada, poiché la Fiat Grande Punto ha impattato su una sponda del furgone. Il furgone è andato a finire con la parte posteriore nel fossato, rimanendo in equilibrio sulla sponda, mentre la Punto, è finita nel fossato con la parte anteriore.

Fortunatamente nessuno dei due conducenti, né il passeggero del furgone sono rimasti feriti.