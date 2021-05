Pojana Maggiore – Due mezzi a fuoco nello stesso giorno

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Nello stesso giorno, in momenti e luoghi diversi, due veicoli sono andati a fuoco a Pojana Maggiore. Una curiosa coincidenza. E’ accaduto ieri.

Alle 13.30 è andata a fuoco un’auto elettrica in viale dei Martiri, a causa di un cortocircuito dell’impianto elettrico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Noventa.

Sempre a Pojana Maggiore, alle 17 e 45, i vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Cicogna per l’incendio di un furgone cassonato: illeso l’autista. L’uomo alla guida mentre stava percorrendo la strada ha notato che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre il furgone prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno spento le fiamme del mezzo andato irrimediabilmente distrutto. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.